Пономарёв: «Дзюба уже давно никакой!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба уже давно никакой! Года четыре уже. После чемпионата мира болтается, где он удачно сыграл. Но там просто на столба играли», — приводит слова Пономарёва Legalbet.

По мнению эксперта, удачное выступление Дзюбы на домашнем чемпионате мира — это случайность.

В текущей кампании 35-летний Дзюба принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет четыре ассиста.

Трудовой договор нападающего с «железнодорожниками» истекает в конце июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 млн евро.