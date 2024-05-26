«Сочи» продлил контракт с тренером Морено

«Сочи» финишировал на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги и вылетел. Несмотря на неудовлетворительный результат, Роберт Морено продолжит работу с командой.

Согласно информации «Чемпионата», Морено уже подписал с «Сочи» новый контракт. Трудовое соглашение 46-летнего испанца рассчитано на следующие три сезона.

Морено принял «Сочи» в декабре. С тех пор команда провела 13 матчей, в которых отпраздновала две победы при семи ничьих и четырёх поражениях.

В следующем сезоне «Сочи» выступит во втором по рангу футбольном дивизионе России. Команда постарается с первой попытки вернуться на топ-уровень.