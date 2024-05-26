Деменко считает, что Сафонов сможет побороться за место в стартовом составе «ПСЖ»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о возможном переходе вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

По мнению эксперта, Сафонову следует воспользоваться этой возможностью, так как потом она может больше ему не представиться. При этом Деменко допускает, что российский футболист рискует надолго стать запасным вратарём «ПСЖ».

«Я верю в то, что наши футболисты способны создать конкуренцию. Но есть два важных фактора — язык и доверие тренерского штаба. Если доверия не будет, то Сафонов может сесть в «ПСЖ» вторым вратарём, и надолго. — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что за Сафонова «ПСЖ» заплатит 20 миллионов евро, включая различные бонусы.

Напомним, что контракт 25-летнего вратаря с «Краснодаром» рассчитан до конца января 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 18 миллионов евро.