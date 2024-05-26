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Деменко считает, что Сафонов сможет побороться за место в стартовом составе «ПСЖ»

26 Мая 2024 • 15:59 Комментировать
Краснодар
1:0
Динамо Москва

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о возможном переходе вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

По мнению эксперта, Сафонову следует воспользоваться этой возможностью, так как потом она может больше ему не представиться. При этом Деменко допускает, что российский футболист рискует надолго стать запасным вратарём «ПСЖ».

«Я верю в то, что наши футболисты способны создать конкуренцию. Но есть два важных фактора — язык и доверие тренерского штаба. Если доверия не будет, то Сафонов может сесть в «ПСЖ» вторым вратарём, и надолго. — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что за Сафонова «ПСЖ» заплатит 20 миллионов евро, включая различные бонусы.

Напомним, что контракт 25-летнего вратаря с «Краснодаром» рассчитан до конца января 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 18 миллионов евро.

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Агент Конате: «Мохамед — один из лучших нападающих в РПЛ»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Дзюба уже давно никакой!»
16:03 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» продлил контракт с тренером Морено
15:59 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что Сафонов сможет побороться за место в стартовом составе «ПСЖ»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев: «Нет ответа, почему всё так сложилось»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В минувшем сезоне чемпионата России нельзя выделить самого яркого футболиста»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Назван судья РПЛ, который за сезон заработал больше всех
15:32 · Россия. Премьер-лига
Мусаев ответил на вопросы о своём будущем в «Краснодаре»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «У «Краснодара» был самый лучший шанс выиграть РПЛ»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Мне очень жалко «Балтику»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Рыбус хочет остаться в России
15:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» близок к трансферу игрока «Краснодара»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Динамо» Шунин: «Всё было в наших руках, мы были близки к чемпионству»
15:03 · Россия. Премьер-лига
Мусаев против ухода Сперцяна и Сафонова из «Краснодара»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Из россиян по итогам сезона выделю Тюкавина»
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