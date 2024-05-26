Скопинцев: «Нет ответа, почему всё так сложилось»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался об упущенном чемпионском титуле команды.

Напомним, за один тур до финиша сезона «Динамо» находилось на первом месте в турнирной таблице РПЛ. В 30-м туре команда Марцела Лички проиграла «Краснодару» и заняла лишь третье место.

«Разочарование, большое разочарование. Нет ответа, почему все так сложилось. За всех обидно: и за себя, и за фанатов, в первую очередь», — приводит слова Скопинцева «Чемпионат».

В минувшем сезоне 27-летний футболист принял участие в 36 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и оформил два голевых паса.