Мостовой: «В минувшем сезоне чемпионата России нельзя выделить самого яркого футболиста»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, кто является лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/2024.

По мнению Мостового, лучшего игрока прошедшего сезона определить невозможно, так как ни один из футболистов не был на голову выше остальных.

«Сказать, что был такой один футболист, как до этого Малком нельзя. Круг из пяти футболистов можно выбрать, которые могут быть лучшими, а одного самого яркого нельзя назвать», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Также эксперт не согласился с мнением, что лучшим можно назвать нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, забившего 15 голов в 30 матчах чемпионата России.