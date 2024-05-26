Назван судья РПЛ, который за сезон заработал больше всех

Чемпионат России сезона 2023/2024 завершился. Чемпионом снова стал «Зенит», хотя перед заключительным туром питерцы располагались на второй строчке в турнирной таблице. В итоге им удалось опередить «Динамо» и «Краснодар».

Тем временем журналисты «Спорт-Экспресса» подсчитали гонорары судей за работу на матчах Российской премьер-лиги в сезоне в качестве главных рефери, ВАР, АВАР и четвёртых рефери. Выяснилось, что больше всех заработал Павел Кукуян – 4 112 500 рублей.

Второе место по заработку у Сергея Карасёва (4 105 000 рублей), а тройку замыкает Кирилл Левников (3 880 000 рублей).