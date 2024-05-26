Мусаев ответил на вопросы о своём будущем в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с «Динамо» (победа 1:0) высказался на тему своего будущего.

- Вы можете подтвердить, что останетесь в «Краснодаре»?

- Когда подпишу контракт, подтвержу. Пока я ничего не подписывал.

- Предложение вам поступило?

- На днях будет разговор с руководством, там мы обо всём договоримся.

- «Краснодар» проиграл чемпионскую гонку при вас. На ваш взгляд, по каким причинам руководство может продлить с вами контракт?

- Я не думаю, что руководство при продлении контракта со мной будет руководствоваться местом в таблице. Думаю, они будут руководствоваться тем, как я работаю, и какое качество мы видели на поле. Для руководства «Краснодара» качество и эмоции болельщиков – это самое главное.