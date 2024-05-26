Деменко: «У «Краснодара» был самый лучший шанс выиграть РПЛ»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о чемпионской гонке РПЛ сезона-2023/2024.

Напомним, чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», опередивший своих ближайших преследователей «Краснодар» и «Динамо» всего на одно очко.

По мнению Деменко, все три команды заслужили выиграть чемпионат России.

«Краснодар» и «Динамо», скорее, проиграли чемпионат, нежели «Зенит» его выиграл? Даже не «Краснодар», а, скорее, «Динамо», где туров за шесть до конца уже даже Личка говорил, что такой отрыв будет архисложно достать. Конечно, и «Краснодар» упустил. Наверное, у них был самый лучший шанс», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Отметим, что «Динамо» не выигрывало чемпионство с 1976 года, а «Краснодар» не завоёвывал титул ещё ни разу.