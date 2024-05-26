Радченко: «Мне очень жалко «Балтику»

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о вылете калининградской «Балтики» из РПЛ.

— Мне очень жалко «Балтику», потому что мы видели, как они проводили вторую часть сезона. Но в концовке команде чуть не хватило, — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Эксперт отметил, что «Балтика» билась до последнего тура, несмотря на то, что в нее никто не верил.

По итогам чемпионата России – 2023/24 подопечные Сергея Игнашевича заняли предпоследнее место в турнирной таблице и вылетели в Мелбет-Первую лигу.

Стоит отметить, что «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России, где 2 июня сыграет с «Зенитом».