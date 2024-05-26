Агент сообщил, что Рыбус хочет остаться в России

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Агент заявил, что клуб пока не выходил на игрока с предложением о новом контракте.

«Мацей хочет остаться в России, но если будут предложения из других стран — рассмотрим. Мы открыты к разговорам», — приводит слова Орещука Sport24.

34-летний защитник выступает за «Рубин» с прошлого лета. За это время он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забил один мяч и оформил один ассист. Трудовой договор Рыбуса с клубом истекает в конце июня.

Ранее главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов выступил за продление контракта с поляком.