«Зенит» близок к трансферу игрока «Краснодара»

«Зенит» работает над усилением состава на следующий сезон. Чемпионы России близки к оформлению трансфера защитника Сергея Волкова из «Краснодара».

Согласно информации «РБ Спорт», «Зенит» может заплатить за трансфер 21-летнего Волкова 5 миллионов евро. Футболист может заключить с «сине-бело-голубыми» трудовое соглашением сроком на три сезона.

Напомним, что в субботу «Зенит» стал чемпионом России шестой год подряд. «Краснодар» же финишировал на второй позиции Премьер-лиги.

В 29 матчах сезона 2023/2024 Сергей Волков записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.