Вратарь «Динамо» Шунин: «Всё было в наших руках, мы были близки к чемпионству»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о поражении от «Краснодара» (0:1) в матче 30-го тура РПЛ.

Напомним, эта неудача лишила «бело-голубых» заветного чемпионства. Для завоевания титула команде Марцела Личка было достаточно в игре с «Краснодаром» добиться хотя бы ничейного результата.

«Всё было в наших руках, к сожалению, мы были так близки и не смогли сделать последний шаг. Безусловно, если говорить о задаче перед сезоном, то мы её выполнили, но такого шанса ещё не было», — цитирует Шунина «РБ Спорт».

Прошедший розыгрыш чемпионата России «Динамо» завершило на третьем месте в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» на одно очко. Вторым стал «Краснодар».