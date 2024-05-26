Мусаев против ухода Сперцяна и Сафонова из «Краснодара»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном уходе вратаря Матвея Сафонова и полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось, что Сафонов близок к переходу в «ПСЖ», а за Сперцяном следит «Боруссия» Дортмунд.

— Я бы не хотел, чтобы Сперцян и Сафонов ушли из «Краснодара» даже в топ-команды. Это наши лидеры и хотелось бы, чтобы вокруг них строилась команда, — заявил Мусаев журналистам.

При этом специалист отметил, что «Краснодар» не станет держать игроков, если они попросят об уходе.

«Краснодар» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам сезона. В 30 турах «быки» заработали 56 зачетных баллов.