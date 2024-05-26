Деменко: «Из россиян по итогам сезона выделю Тюкавина»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко назвал лучших игроков прошедшего розыгрыша РПЛ.

Эксперт отметил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и форварда «Зенита» Матео Кассьерру, ставшего лучшим бомбардиром сезона.

«Из россиян, наверно, выделю Тюкавина. А если брать бомбардирские качества, то Кассьерра – первое место и пять мячей «Ахмату». Он всё доказал», — цитирует Деменко Metaratings.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 38 матчей в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. На счету Кассьерры 24 мяча и восемь ассистов в 37 встречах в футболке петербургского клуба.