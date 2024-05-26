Романо поделился инсайдом о будущем Сафонова

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо не прошёл мимо ситуации с интересом «ПСЖ» к голкиперу Матвею Сафонову из «Краснодара». По информации Романо, 25-летний Сафонов действительно близок к трансферу в гранд Лиги 1.

Инсайдер подчёркивает, что сторонам ещё нужно уточнить некоторые детали сделки и оформить всё. За трансфер Сафонова «ПСЖ» должен заплатить 20 миллионов евро, включая бонусные выплаты. Романо отмечает, что в Париже считают Сафонова большим талантом.

Основным голкипером «ПСЖ» является Джанлуиджи Доннарумма. Матвей Сафонов может стать конкурентом известного итальянца.