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Романо поделился инсайдом о будущем Сафонова

26 Мая 2024 • 14:47 Комментировать

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо не прошёл мимо ситуации с интересом «ПСЖ» к голкиперу Матвею Сафонову из «Краснодара». По информации Романо, 25-летний Сафонов действительно близок к трансферу в гранд Лиги 1.

Инсайдер подчёркивает, что сторонам ещё нужно уточнить некоторые детали сделки и оформить всё. За трансфер Сафонова «ПСЖ» должен заплатить 20 миллионов евро, включая бонусные выплаты. Романо отмечает, что в Париже считают Сафонова большим талантом.

Основным голкипером «ПСЖ» является Джанлуиджи Доннарумма. Матвей Сафонов может стать конкурентом известного итальянца.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСЖ Матвей Сафонов Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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