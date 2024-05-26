«Зенит» почти подписал новичка – известно имя

«Зенит» практически договорился о трансфере голкипера Евгения Латышонка из «Балтики». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», питерцы планируют подписать контракт с 25-летним футболистом после суперфинала Кубка России.

По данным источника, почти все условия контракта с Латышонком были согласованы. Сторонам осталось лишь угадить формальности.

Любопытно, что в суперфинале Кубка России сыграют как раз «Зенит» и «Балтика». То есть Латышонок может в «Лужниках» выступить против своей будущей команды.

Напомним, что «Зенит» в субботу стал чемпионом России шестой год подряд.