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Асхабадзе: «Факел» отобрал звание народной команды у «Спартака»

26 Мая 2024 • 14:36 Комментировать

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе считает, что коллектив из Воронежа стал народной командой вместо «Спартака».

«Факел» по праву забирает титул народной команды у «Спартака»? На сегодняшний день, учитывая все факторы и реалии, которые нас окружают, могу ответить утвердительно», — заявил Асхабадзе «Матч ТВ».

Напомним, «Факел» финишировал на 11-й строчке в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги, набрав 32 зачетных балла. «Спартак» занял пятое место, сумев заработать 50 очков.

Новый розыгрыш чемпионата России должен будет стартовать 20 июля. Стоит сказать, что следующий сезон станет для «Факела» уже третьим подряд в элитном дивизионе.

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