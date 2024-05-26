Шишкин: «Станкович знает, что такое спартаковские традиции»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

Напомним, на этом посту сербский специалист сменит Владимира Слишковича, который сейчас исполняет обязанности наставника «красно-белых».

«Мне кажется, Станкович понимает, куда он пришёл. Он знает, что такое спартаковские традиции. А я могу ему только пожелать удачи, потому что он пришёл в непростую команду. Здесь сразу нужен результат», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Отметим, что ранее Станкович возглавлял «Црвену Звезду» и «Ференцварош». Тренер трижды выигрывал чемпионат Сербии, а также успел стать победителем венгерской лиги.