Лунёв: «Чемпионство «Зенита» вполне заслуженно»

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказался об очередном чемпионском титуле «Зенита».

«Чемпионство «Зенита» вполне заслуженно. Конечно, я порадовался за ребят. «Зенит» — не чужая для меня команда», — заявил Лунёв «Матч ТВ».

Футболист заявил, что «Зенит» стал чемпионом за счет стабильности состава и большого опыта в решающих матчах, этого не хватило «Динамо» и «Краснодару».

Напомним, Лунёв выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год. За это время он три раза стал чемпионом России и один раз завоевал национальный Кубок.

Для «Зенита» чемпионство стало уже шестым подряд под руководством Сергея Семака.