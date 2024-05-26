Силкин: «Я не ожидал такой прыти от «Динамо», Личке надо дать возможность поработать ещё»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подвёл итоги текущего сезона для московской команды.

Напомним, прошедший розыгрыш чемпионата России «бело-голубые» завершили на третьем месте в турнирной таблице. При этом, если бы команде Марцела Лички удалось в 30-м туре обыграть «Краснодар», она выиграла бы турнир.

«Я, честно говоря, не ожидал такой прыти от команды. Считаю, что Личке надо дать возможность поработать ещё для того, чтобы он мог какие-то свои ошибки исправить», — цитирует Силкина «Чемпионат».

Также специалист назвал третье место «Динамо» законным, отметив, что для завоевания чемпионство клубу предстоит ещё много над чем поработать.