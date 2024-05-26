Кобелев — о «Динамо»: «Такого фарта больше не будет»

Российский тренер Андрей Кобелев, работавший в столичном «Динамо», высказался об упущенном чемпионстве «бело-голубых».

«Иметь такой фарт на протяжении всего сезона и не использовать его — мне обидно за «Динамо». Мне кажется, что такого фарта больше не будет», — приводит слова Кобелева «Матч ТВ».

Специалист считает, что в «Динамо» нет лидера, способного повести за собой остальных футболистов.

Напомним, за один тур до финиша сезона подопечные Марцела Лички возглавляли турнирную таблицу РПЛ. Однако в последнем туре «Динамо» проиграло в гостях «Краснодару» и упустило чемпионский титул.