Джикия рассказал, готов ли он играть за пределами Москвы

Защитник столичного «Спартака» Георгия Джикия ответил на вопрос, готов ли он пойти в клуб за пределами Москвы.

Напомним, в конце мая у 30-летнего футболиста истекает контракт со «Спартаком», который не будет продлен.

«Я готов рассмотреть варианты не только в Москве. Самое главное — это играть в футбол», — заявил Джикия «Чемпионату».

Ранее агент Джикии сообщал, что защитник практически согласовал контракт с московской командой.

В минувшем сезоне чемпионата России футболист появился на поле в восьми матчах и получил одну желтую карточку.

По итогам сезона «Спартак» финишировал на пятой позиции в РПЛ, набрав 50 очков в 30 играх.