Мусаев: «Я бы не хотел, чтобы Сафонов ушёл из «Краснодара»

Наставник Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном уходе ведущих футболистов команды в европейские клубы.

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может перейти в «ПСЖ», а полузащитник Эдуард Сперцян — в дортмундскую «Боруссию».

«Я бы не хотел, чтобы Сперцян и Сафонов ушли из «Краснодара» даже в топ-команды. Это нашилидеры и хотелось бы, чтобы вокруг них строилась команда», — передаёт издание Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что игрок сборной России в скором времени прой