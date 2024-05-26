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Агент Ловата: «Останется ли Лукас в «Ахмате»? Решение за клубом»

26 Мая 2024 • 14:05 Комментировать
Факел
2:0
Ахмат

Леонардо Корначини, агент защитника «Ахмата» Лукаса Ловата, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, решение по Ловату должен будет принять клуб.

«Останется ли Лукас в «Ахмате» на следующий сезон? Решение за клубом», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Ловат перешёл в «Ахмат» минувшей зимой из братиславского «Слована». Контракт бразильского футболиста с грозненским клубом рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Ахмат» 13 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Ловата в 600 тысяч евро.

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