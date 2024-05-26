Бушманов рассказал, почему «Динамо» оказалось не готово выиграть золотые медали

Футбольный эксперт Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о развязке чемпионской гонки.

- Как оцениваете развязку чемпионата?

- Она получилась неожиданная. И вообще давно такого не было, чтобы три клуба претендовали на первое место, и все решалось в последнем туре.

- «Динамо» проиграло «Краснодару», потому что выбрало оборонительную тактику?

- «Динамо» немного не хватило на последний тур. Команда оказалась не готова выиграть первое место.

- Почему?

- Чемпионат – это длинная дистанция. Его нельзя выиграть случайно. Команда должна быть готова выиграть его именно на дистанции. В этом сезоне «Динамо» оказалось к этому не готово. Слишком большое давление было на игроков. Не думаю, что «бело-голубые» вышли играть с «Краснодаром» в оборонительный футбол. Просто психологическое давление на ребят не позволило им сыграть так, как они умеют.

- «Зенит» заслуженно стал чемпионом или это элемент везения?

- Понятно, что элемент везения тоже был, но случайно выиграть на длинной дистанции невозможно. Значит, он больше всех этого заслужил.

- Чем вам запомнится «Зенит» нынешнего образца?

- По сравнению с предыдущими годами, он был не стабилен, и это удивляло. Когда у него было преимущество в четыре очка весной, все уже думали, что питерцы – чемпионы, и вдруг они начали оступаться и терять очки в нескольких матчах подряд. Это было неожиданно.

- Гегемония «Зенита» скоро прервется?

- Я надеюсь, что такая борьба, как в этом сезоне, будет и в следующем году. Пишут, что «Краснодар» может сильно измениться и некоторые лидеры уйдут. Но, думаю, что «Динамо» будет основным претендентом на борьбу с «Зенитом». Надеюсь, и другие клубы подтянутся. В этом сезоне стало понятно, что «Зенит» вовсе не непобедим и с ним можно бороться за первое место.

- Но наверняка питерцы учтут свои ошибки этого сезона.

- Безусловно, учтут, но и конкуренты увидели, что шанс есть, просто надо начинать бороться с первых туров. А «Динамо» в любом случае надо похвалить, и сказать спасибо, что ему удалось создать интригу до последнего тура. Уверен, команда и дальше будет прогрессировать.

- Третье место для «Динамо» - это слишком низко?

- Можно лишь сказать, что клуб сделал огромный шаг вперед.

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- Семак обошел Олега Романцева по сумме чемпионств как игрок и тренер. Что об этом думаете?

- Семак был сильным игроком и таким же тренером, на сегодняшний день. Но пока ему еще есть, к чему стремиться.

Елена Григорьевская