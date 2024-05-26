Глушенков — о Европе: «Как Кузяев в «Гавр» я не поеду»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков ответил на вопрос о возможном переезде в Европу.

«Как Кузяев в «Гавр» я не поеду, зачем мне это? Лучше в «Локомотиве» играть и бороться за высокие места в РПЛ», — заявил Глушенков «Матч ТВ».

При этом футболист отметил, что готов рассмотреть предложения от серьезных европейских команд, но таких пока не поступало.

В минувшем сезоне 24-летний Глушенков появился на поле в 38 встречах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и записал на свой счет 21 ассист.

Контракт Глушенкова с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 7,5 миллионов евро.