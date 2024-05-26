Терёхин оценил итоги выступления в сезоне для «Динамо»

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о развязке чемпионской гонки.

- Как вам развязка чемпионата?

- Она меня удивила, конечно. По ходу последнего тура чемпионата все три команды могли стать чемпионами: сначала «Динамо», потом «Краснодар», и в итоге им стал «Зенит».

- Чемпионом стал самый достойный или сыграло роль везение и стечение обстоятельств?

- Если бы не ошибка Песьякова, то золото было бы у «Краснодара». Но что сейчас об этом говорить? А у «Динамо» матч просто не получился.

- Многие эксперты считают, что «Динамо» проиграло «Краснодару», потому что выбрало оборонительную тактику на матч. Согласны с этим?

- После того, как гости пропустили, им надо было более агрессивно играть в атаке. А они ничего опасного не смогли создать. Только полштанги. Можно было что-то придумать, хотя бы простой навал организовать. Но они просто потихоньку докатили игру до конца.

- Может перенервничали перед игрой?

- Не знаю, что с футболистами. Но это ключевой матч, а команда провела его неудачно. Хотя сезон получился положительный, раз «Динамо» финишировало в тройке.

- Какую оценку поставите команда Лички за этот чемпионат?

- Пятерку, конечно. Хороший сезон. Команда до конца боролась в чемпионате и далеко прошла в Кубке России.

- Есть мнение, что только везение позволило «Зениту» стать чемпионом. Согласны с этим?

- Питерцы до последнего давали шанс на золото «Краснодару» и «Динамо». Они проиграли три матча в концовке, ничья была. Но и соперники теряли золотые очки. Так что они сами виноваты. «Динамо» даже ничьей хватило бы для общего успеха в последнем туре, но так сложилось.

- Гегемония «Зенита» будет долгой или этот сезон показал, что она скоро прервется?

- Не думаю, что прервется, потому что питерцы всегда являются фаворитами чемпионата. У них подбор игроков сильнее. И все остальное тоже. Хотя, думаю, в следующем сезоне подтянутся конкуренты: «Спартак», «Локомотив», «Динамо».

- За счет чего конкуренты могут подтянуться?

- За счет футболистов. «Динамо» провело хорошую селекцию. «Краснодар» еще кого-то сильного купит. «Спартак» оживет с новым тренером. «Локомотив» в этом сезоне играл практически только молодежью, никого не покупал и тоже хорошо выступил. Думаю, он тоже будет усиливаться. ЦСКА должен перезагрузиться.

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- «Зенит» привезет новую партию легионеров?

- Конечно, кого-то возьмут. Но и продадут кого-то, думаю. Так я в следующем сезоне жду такого же интересного чемпионата.

Елена Григорьевская