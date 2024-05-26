Шунин отреагировал на новость о переходе Сафонова в «ПСЖ»

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин прокомментировал новость о потенциальном трансфере вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Я ему желаю попробовать себя в такой большой команде. Тому, кто не заслуживает, такие клубы предложения не делают. Если Матвей получает такие предложения, значит, он заслужил этого», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Ранее в прессе сообщалось, что «ПСЖ» покупает Сафонова за 20 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги Матвей сыграл 30 матчей, в 11 из которых сохранил свои ворота на замке.