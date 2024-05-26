Джикия: «Благодарен всем тренерам, в том числе и Абаскалю»

Защитник «Спартак» Георгий Джикия, который покинет «красно-белых» в ближайшее время, заявил, что благодарен всем тренерам, с которыми он успел поработать в московском клубе.

Напомним, в минувшем сезоне при испанском тренере Гильермо Абаскале Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Я благодарен всем тренерам, с которыми работал как в «Спартаке», так и в других командах. От каждого тренера появлялся только опыт в разных моментах. В том числе благодарен Абаскалю, конечно», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. В минувшем сезоне 30-летний защитник провёл в составе «красно-белых» 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.