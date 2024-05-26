Джикия высказался о шестом подряд чемпионстве «Зенита»

Защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал очередное чемпионство петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.
«Нужно с уважением относиться к другим командам. Я это ни раз говорил. Достаточно поздравить их с чемпионством. Зачем говорить какие-то отрицательные слова?» - приводятся слова 30-летнего футболиста на страницах «Чемпионата».
«Зенит» стал чемпионом России, набрав 57 баллов по итогам 30 туров. Это шестой подряд чемпионский титул петербургского клуба. На втором месте финишировал «Краснодар», а на третьей строчке сезон завершило московское «Динамо».
Бан пользователя