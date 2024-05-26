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«Боруссия» попробует купить Сперцяна после финала с «Реалом»

26 Мая 2024 • 13:44 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян по-прежнему находится в сфере интересов дортмундской «Боруссии».

Согласно информации журналистов Metaratings.ru, немецкий топ-клуб вернется к кандидатуре армянского футболиста после финала Лиги чемпионов. В решающем матче еврокубка «шмелям» будет противостоять мадридский «Реал». Встреча состоится 1 июня.

В этом сезоне полузащитник принял участие в 33 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей и семь результативных передач. В прессе сообщалось, что «Боруссия» рассматривает Сперцяна на место Марко Ройса, который покинет клуб.

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