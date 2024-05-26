Личка оценил текущий уровень РПЛ

Рулевой столичного «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о нынешнем уровне Российской премьер-лиги.

«Стала ли РПЛ сильнее или слабее за последний сезон? Она стала более интригующей», — заявил Личка «РБ Спорту».

При этом специалист считает, что уровень РПЛ все же поднялся, ведь на предстоящий Кубок Америки поедут четыре или пять футболистов «Динамо».

«Динамо» завершило сезон чемпионата России на третьей позиции, завоевав бронзовые медали. Напомним, для чемпионского титула «бело-голубым» не хватило всего одного набранного очка.

Чемпионом страны снова стал «Зенит», который выиграл турнир в шестой раз подряд.