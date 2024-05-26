В «Оренбурге» сообщили, кто будет главным тренером в новом сезоне

Дмитрий Андреев, являющийся спортивным директором «Оренбурга», дал комментарий относительно будущего в клубе главного тренера Давида Деограсии.
«Сработало автоматическое продление контракта после того, как он сохранил команду в РПЛ. На какой срок рассчитано соглашение, не могу сказать. Деограсия будет готовить команду к новому сезону», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Деограсия занимает пост наставника команды с лета 2023 года. По итогам сезона-2023/2024 «Оренбург» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 31 очко.
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