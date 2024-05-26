Личка не исключил, что «Динамо» подпишет вратаря

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о позиции голкипера в команде.

«Необходим ли команде новый вратарь? Посмотрим», — сказал Личка в беседе с порталом «РБ Спорт».

Стоит сказать, что по ходу сезона Игорь Лещук и Антон Шунин несколько раз меняли друг друга в рамке, не всегда показывая убедительную игру.

По итогам 30 туров «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 56 очков.

Напомним, в заключительном туре подопечные Марцела Лички проиграли в гостях «Краснодару» и упустили чемпионский титул, для завоевания которого «бело-голубым» нужно было набрать одно очко.