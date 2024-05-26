Агент Эраковича: «Страхинья всегда верил в чемпионство»

Зоран Павлович, агент защитника «Зенита» Страхиньи Эраковича, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о чемпионстве «сине-бело-голубых»

— Конечно, я верил, что «Зенит» снова станет чемпионом. У них самая сильная команда и они играют в лучший футбол в России. Несмотря на то, что результаты в последнее время были не лучшими, Страхинья всегда верил в чемпионство. Это его первый сезон в России и первый титул, это очень важно. Надеюсь, он выиграет еще и Кубок страны через неделю. Кстати, в своем дебютном сезоне в составе «Црвены Звезды» Страхинья выиграл чемпионат страны и кубок, хотелось бы, чтобы это стало традицией, — сказал агент.

В минувшем розыгрыше РПЛ Эракович принял участие в 27 матчах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.