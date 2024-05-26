Остойич назвал поражение от «Локомотива» самым сложным моментом в карьере

Игрок «Балтики» Иван Остойич высказался о поражении от «Локомотива» (1:3) в матче 30-го тура РПЛ.

Напомним, эта неудача не позволила калининградской команде сохранить прописку в РПЛ. Следующий сезон «Балтика» проведёт в Мелбет-Первой лиге.

По словам Остойича, поражение от «железнодорожников» — самый сложный момент в его карьере.

«Конечно, очень сильные эмоции. У меня было много моментов в «Балтике» за те три года, которые я провёл в клубе. Сейчас очень грустно», — цитирует Остойича «РБ Спорт».

Прошедший розыгрыш чемпионата России «Балтика» завершила на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков в 30 проведённых матчах.