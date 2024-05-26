Джикия — о конфликте с Абаскалем: «Вопрос не ко мне»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о том, повлияли ли конфликты Гильермо Абаскаля с ним и Александром Соболевым на выступление команды.

«Связано это или нет, наверное, вопрос не ко мне. Место, на котором мы находимся – неудовлетворительное», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

«Спартак» завершил минувший розыгрыш чемпионата России на пятой строчке в турнирной таблице, заработав 50 очков в 30 встречах.

С нового сезона главным тренером столичного клуба станет 45-летний сербский специалист Деян Станкович, работавший ранее в «Црвене Звезде», «Ференцвароше» и «Сампдории».