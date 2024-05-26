Оласа: Если у Сперцяна и Сафонова есть возможность, то пусть уезжают в Европу

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о возможном переезде хавбека команды Эдуарда Сперцяна и голкипера Матвея Сафонова в европейский клуб.

Ранее появилась информация, что в услугах Сперцяна заинтересована дортмундская «Боруссия», а Сафонов близок к переходу в «ПСЖ».

«Если это так, то, конечно, пусть уезжают. Если у них есть такая возможность, конечно, это было бы хорошо для них», — приводит слова Оласы портал «РБ Спорт».

По итогам сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» финишировал на второй позиции в турнирной таблице, отстав от «Зенита» всего на один зачетный балл.