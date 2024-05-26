Слишкович - о «Спартаке»: «Оставляю новому тренеру здоровую команду»

И.о. главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги своей работы у руля «народной команды».
«Могу быть довольным. Конечно, должны были больше получить. Но было много проблем. Я оставляю новому тренеру здоровую команду, здоровую группу людей, которые готовы сделать шаг вперёд», - высказался наставник в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что новым главным тренером «Спартака» будет сербский специалист Деян Станкович. Слишкович перейдет на работу помощником в тренерском штабе.
По итогам сезона москвичи заняли пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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