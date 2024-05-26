Форвард грозненского «Ахмата» Мохамед Конате может покинуть Российскую премьер-лигу и продолжить карьеру в европейском топ-чемпионате.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в подписании 26-летнего африканского нападающего проявляют клубы из итальянской Серии А и французской Лиги 1.

В сезоне-2023/2024 Российской премьер-лиги Конате провел за грозненскую команду 29 поединков. Нападающий записал на свой счет 11 забитых мячей (четыре – с пенальти) и одну результативную передачу. Его контракт с клубом истекает в конце следующего месяца.