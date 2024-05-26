Ташуев: «Не надо вешать всех собак на Песьякова»

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался об игре вратаря «Ростова» Сергея Песьякова во вчерашнем поединке 30-го тура Премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
«В этом голе командная ошибка, а не одного Песьякова. На уровне болельщиков - это мем, но для команды - случайность. «Зенит» давил, заставлял ошибаться. Не надо вешать всех собак на Песьякова», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился поражением «Ростова» со счетом 1:2. Победный гол «Зенита» забил нападающий Артур на 85-й минуте.
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