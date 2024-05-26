Ташуев: «Не надо вешать всех собак на Песьякова»

«В этом голе командная ошибка, а не одного Песьякова. На уровне болельщиков - это мем, но для команды - случайность. «Зенит» давил, заставлял ошибаться. Не надо вешать всех собак на Песьякова», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».