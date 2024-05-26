Тренер «Спартака» Слишкович: «0:0 - честный результат»

«0:0 - честный результат. У соперника был лучший момент в матче, но Максименко показал, что он - лучший вратарь чемпионата. У нас тоже были моменты. Результатом должны быть довольны обе команды», - сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».