Тренер «Спартака» Слишкович: «0:0 - честный результат»

И.о. главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о гостевом поединке против «Оренбурга» в рамках 30-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
«0:0 - честный результат. У соперника был лучший момент в матче, но Максименко показал, что он - лучший вратарь чемпионата. У нас тоже были моменты. Результатом должны быть довольны обе команды», - сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Спартак» набрал 50 баллов и занял пятое место в итоговой таблице Российской премьер-лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».
Бан пользователя