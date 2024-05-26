Джикия — о Промесе: «Когда футболист такого уровня не с командой — это сказывается»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, как сказалось на команде отсутствие нападающего Квинси Промеса.

«Когда футболист уровня Квинси не с командой – конечно, это сказывается. Что будет дальше – непонятно, но жизнь продолжается», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

Напомним, 32-летний футболист продолжает находиться в ОАЭ в ожидании суда по возможной экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к семи с половиной годам колонии.

Действующий трудовой договор Промеса со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года. В текущем календарном году нападающий на поле не выходил.