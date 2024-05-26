Сафонов прокомментировал упущенное чемпионство «Краснодара»

Страж ворот «Краснодара» Матвей Сафонов пообщался с представителями СМИ после поединка 30-го тура Премьер-лиги с московским «Динамо». «Быки» одержали домашнюю победу со счетом 1:0.
«Любой результат, кроме первого места, - неудовлетворительно. Уверен, что душа каждого в матче трепетала из‑за шанса, который у нас был. Все расстроены. Мы оставили все силы на поле», - рассказал вратарь в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что краснодарский клуб набрал 56 баллов и занял второе место в итоговой таблице Премьер-лиги. Петербургский «Зенит» стал чемпионом страны с 57 очками.
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