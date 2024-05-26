Сафонов прокомментировал упущенное чемпионство «Краснодара»

«Любой результат, кроме первого места, - неудовлетворительно. Уверен, что душа каждого в матче трепетала из‑за шанса, который у нас был. Все расстроены. Мы оставили все силы на поле», - рассказал вратарь в эфире телеканала «Матч ТВ».