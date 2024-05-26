Бубнов: «Зениту» нужно проводить мощную трансферную кампанию»

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что петербургскому «Зениту» нужно обновиться перед следующим сезоном.

«Зенит» нуждается в капитальном обновлении, если команда планирует взять еще одно чемпионство в следующем сезоне. Клубу нужно проводить мощную трансферную кампанию», - передает слова Александра Sportbox.

Напомним, что петербургский клуб стал чемпионом России в шестой раз подряд. Подопечные Сергея Семака вырвали золотые награды в последнем туре. Второе место занял «Краснодар», а на третьем финишировало столичное «Динамо».