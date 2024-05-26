Ташуев: «Спартак» и «Локомотив» могут побороться за чемпионство в новом сезоне»

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев высказался об интригах следующего сезона Российской премьер-лиги.

«Спартак», «Локомотив» сейчас почувствовали запах крови. Они могут побороться за чемпионство. Если спроецировать ситуацию, надеть очки, то можно увидеть, в 2025-м будет еще веселее», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что «Динамо» тоже станет сильнее, как и все остальные команды.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги обладателем золотых медалей стал санкт-петербургский «Зенит».

Старт нового сезона РПЛ запланирован на 20 июля. Встреча за Суперкубок страны пройдет 13 июля.