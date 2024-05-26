Раскрыто будущее Вендела в «Зените»

Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел рассказал, где будет играть в следующем сезоне.

«Я остаюсь в «Зените», не собираюсь уходить», — сказал 26-летний хавбек «РБ Спорту».

Вендел выступает за санкт-петербургский клуб с октября 2020 года. В текущей кампании полузащитник появился на поле в 34 играх во всех турнирах, четыре раз поразил ворота соперников и оформил десять ассистов.

Трудовое соглашение Вендела с «Зенитом» рассчитано до лета 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 22 миллиона евро. Стоит отметить, что Вендел является самым дорогим игроком Российской премьер-лиги.