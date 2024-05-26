Джикия: «Я знаю, кто хочет быть капитаном «Спартака»

Защитник Георгий Джикия, который в ближайшее время покинет московский «Спартак», высказался о том, кто может стать новым капитаном команды.

«Я знаю, кто хочет быть капитаном. Несколько ребят горят этим желанием. Будет не совсем корректно говорить фамилии - чтобы в будущем у них не было разногласий. Достойные ребята есть. Разберутся», - передает слова 30-летнего футболиста «Чемпионат».

Ранее было объявлено, что Джикия покинет «красно-белых» по завершении сезона.

«Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Столичная команда отстала от чемпиона - «Зенита» - на семь очков.