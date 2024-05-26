Терёхин: «В следующем сезоне «Динамо» усилится и даст бой «Зениту»

Экс-футболист московского «Динамо» Олег Терёхин поделился эмоциями после упущенного чемпионства «бело-голубыми» в последнем туре Российской премьер-лиги.
«Динамо» не сыграло чемпионский матч. Хотя всё было в их руках. «Краснодар» играл лучше. Могли быть чемпионами. Но увы! В следующем усилимся и дадим бой «Зениту», - передает слова Терёхина «Чемпионат».
В последнем туре чемпионата страны динамовцы на выезде проиграли «Краснодару» со счетом 0:1. Из-за этой неудачи «бело-голубые» опустились с первого на третье место в таблице. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».
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