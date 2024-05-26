Жирков выбрал лучшего игрока сезона в РПЛ — это не Тюкавин

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков поделился мнением о лучшем игроке минувшего розыгрыша чемпионата России.

По мнению эксперта, лучший футболист всегда должен выбираться из состава чемпионов.

— Наверное, это Кассьерра, который стал лучшим бомбардиром и забил пять мячей в одном матче, — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Жирков отметил игру вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева и форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

По итогам 30 сыгранных туров чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». Для команды Сергея Семака данный трофей стал шестым подряд.